В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями.

С 11 по 31 мая жители региона смогут получить бесплатные консультации дерматологов и узнать, как исключить риск развития злокачественных новообразований.

Акция пройдут в Челябинске (областной клинический кожно-венерологический диспансер, ул. Яблочкина, д. 24), а также в Чебаркуле, Троицке, Златоусте и Сатке.

«В преддверии Дня диагностики меланомы (отмечается 24 мая), мы предлагаем вам бесплатно пройти обследование в нашем учреждении, - пригласил южноуральцев главный врач Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин. - Врачи помогут решить проблему раз и навсегда, а в случае раннего выявления меланомы, сохранят не только здоровье, но и Вашу жизнь».

Южноуральцы смогут пройти обследование злокачественных и доброкачественных образований кожи, проконсультироваться по вопросам удаления образований, получить лечение, а при необходимости дерматолог направит пациентов к хирургам или онкологам.

Как сообщил пресс-секретарь ЧОККВД Асмик Маквецян, в феврале 2021 года проводилась акция по ранней диагностике меланомы, в рамках которой за неделю в диспансер обратилось более 800 пациентов.

Меланома одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования.

Врачи призывают население регулярно следить за родинками и обращаться к специалистам, если образование на коже ассиметричное, имеет неровные границы, неоднородный цвет, размер больше шести миллиметров, а также особенно, если оно меняет форму и окрас.