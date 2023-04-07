В Челябинской области стартовал новый сезон проекта «Добро в село» - первый выезд состоялся в поселок Синий Бор Увельского района.

Как сообщает минздрав региона, в ФАП поселка приехали медицинские специалисты и передвижной флюорограф. Жители смогли пройти диспансеризацию.

«В рамках этой акции жители удалённых деревень и сел имеют возможность получить не только медицинскую помощь и обследование высококлассными специалистами, но и получить информацию о том, как нужно сохранять своё здоровье, - отметил глава Увельского муниципального района Сергей Рослов. - Сегодня я уже вижу, что начало этой акции дало возможность многим людям получить медицинское обследование – даже очередь выстроилась рядом с ФАПом, люди идут очень активно и это здорово».

За время акции в посёлке Синий Бор обследование в условиях ФАПа прошли 62 человека – врачи измеряли внутриглазное и артериальное давление, уровень сахара, кислорода и холестерина в крови, а также фиксировали весоростовые показатели. Флюорографический кабинет посетили 56 человек. Также специалисты провели электрокардиографию 52 пациентам. Смотровой кабинет гинеколога принял 32 женщины.

«В рамках первого этапа диспансеризации входят скрининговые исследования, что позволяет осмотреть большое количество человек и тех людей, у кого выявлены какие-то подозрения или отклонения от нормы – направить на дальнейшее обследование. Эти рутинные обследования помогают нам сразу же выявить самые грозные заболевания, болезни системы кровообращения и даже заподозрить злокачественные новообразования», – подчеркнула Ольга Агеева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Челябинской области.

Помощь в организации и проведении акции «Добро в село» оказывают студенты медицинских ВУЗов и ССУЗов. Ребята на добровольных началах помогают врачам в ФАПе, убирают мусор на территории вокруг медучреждений и проводят лекции и мастер-классы для населения.

В первом выезде этого сезона принимают участие 10 волонтеров: шесть из ЮУГМУ и четыре из челябинского медицинского колледжа. Обычно на выезде работают 3-4 добровольца на один ФАП.

«Выезды у нас в прошлом году были раз в неделю, к концу года мы перешли на два выезда в неделю, потому что был хороший отклик от медицинских организаций. Им это нравилось, они видели реальную пользу для здравоохранения, – рассказал Данил Абубакиров, куратор проекта «Добро в село». - Ребятам это тоже очень нравится, потому что они видят, как складывается ситуация непосредственно на тех местах, где им, возможно, предстоит работать – они сталкиваются с практикой, у них появляется определённый профессиональный взгляд».

Проректор по молодёжной политике и общественным коммуникациям ЮУГМУ Кирилл Рачковский добавил: «Также ребята развиваются как активные личности, как волонтёры, чтобы потом в дальнейшем, возможно, после окончания университета, приехать в подобные ФАПы и заниматься здравоохранением непосредственно жителей этих районов и посёлков. Есть государственные программы, например «Земский доктор», по которой довольно-таки много ребят ежегодно уезжают в районы и создают семьи».

По итогам реализации проекта Челябинская область в прошлом году вошла в десятку лучших регионов. Команда проекта совершила 35 выездов, на которых осмотр прошли 875 человек. Поэтому в этом году Челябинская область стала центральной площадкой старта акции. Как отмечают организаторы, в этом году уже запланировано 112 выездов, а значит и охват населения будет значительно выше.

Акция «Добро в село» впервые прошла в России в 2018 году. Теперь это важная часть национального проекта «Здравоохранение». Организаторами выступают движение «Волонтеры-медики», Минздрав России и Федеральное агентство по делам молодежи.