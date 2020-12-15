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В Челябинской области стартовала акция «Новогодний БУМаговорот»

Жителям Челябинской области предлагают избавиться от ненужной бумаги в доме в рамках акции «Новогодний БУМаговорот-2020». Для участия необходимо набрать минимум 80 килограммов макулатуры, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Акция стартовала 14 декабря и продолжится до 28 декабря этого года.

«Сегодня в Челябинской области более 10 предприятий принимают вторичку на переработку, - отметил заместитель министра экологии области Виталий Безруков. - Организация данной работы необходима для максимального снижения негативного воздействия отходов на природу. Каждая организация или житель области, в чьих городах пройдет данная акция не просто сдаст бумагу на переработку, но и внесет свой вклад в экологическое благополучие нашего края».

Для участия надо позвонить по телефонам или оставить заявку на сайте ural-mak.ru. После чего к участникам приедут работники предприятия «Комфорт» и вывезут макулатуру.

Южноуральцы, которые сдадут бумагу на переработку, получат сертификаты от минэкологии региона.

Желающие принять участие из Челябинска, проживающие в районах Советский, Тракторозаводской и Калининский, в городах Коркино, Южноуральск, Еткуль, Троицк, Миасс и поселках Красногорский и Увельский, могут подать свои заявки с 8:00 до 17:00 в рабочие дни по телефонам: 8 904 971 76 68, 8(351)73-49-777 (доб.193).

Жители Челябинска, проживающие в районах Курчатовский, Ленинский, Металлургический и Центральный, в Сосновском районе, в городах Озерск, Кыштым, Аша, Усть-Катав, Сатка, Карабаш, Магнитогорск, Златоуст и Чебаркуль могут подать свои заявки с 8:00 до 17:00 в рабочие дни по телефонам 8 900 060 80 54, 8 (351) 73-49-777 (доб.199).