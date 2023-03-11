В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Челябинской области в понедельник, 13 марта, стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция организована в целях привлечения жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также для сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультирования граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, о фактах незаконного оборота наркотиков в Челябинске можно сообщить по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02 (с мобильных номеров – 102).

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.

Сотрудники больницы готовы к увеличению количества звонков и окажут необходимую информационную и психологическую помощь наркопотребителям и членам их семей.

В управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка рассказали, что продлится первый этап акции до 24 марта.