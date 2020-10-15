В Челябинской области стремительно растет число пневмоний

В Челябинской области за прошедшую, 41-ю неделю зарегистрировано четыре тысячи 466 случаев внебольничной пневмонии (136 на 100 тысяч населения), что выше уровня предыдущей недели на 15 процентов и выше среднего многолетнего уровня в восемь раз.

Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Текслер.

«Самый большой уровень заболевания внебольничными пневмониями был отмечен на 30-й неделе, затем шло снижение, а последние четыре неделе отмечается прирост числа заболевших, - отметил Семенов. - За 41-ю неделю зафиксирован самый большой прирост по внебольничным пневмониям».

Проведенный анализ показал, что ковидной пневмонией чаще всего болеют женщины, в возрасте от 50 лет и старше. Заражаются преимущественно в семье.

В структуре заболевших 98,4% - взрослые. «Из всех ковид-пневмоний 10,9% приходится на возраст 18-29 лет, 32,5% - от 30 до 49 лет, 27% - от 50 до 64 лет и 26% - 65 лет и старше, - привел статистические данные глава регионального Роспотребнадзора. - Среди всех заболевших мужчины составляют 29%, женщины – 70%».

По социальной структуре первое место в заболеваемости занимают рабочие и служащие. Летом было больше рабочих.

Эпидемиологи провели анализ и по месту предполагаемого заражения коронавирусом. На позапрошлой неделе наблюдался рост завозных случаев инфицирования. На этой неделе было снижение. Но отмечен прирост по заражению в семье – с 61 до 78 процентов. Есть снижение по группе контакт не установлен.

«Наши эпидемиологи выясняют предположительный источник инфицирования. Из заболевших 43% находились в магазинах и ТРК, 45% - пользовались общественным транспортом», - уточнил Семенов.

За прошедшую неделю не было выявлено крупных очагов заражения. Всего за период эпиднеблагополучия зарегистрировано 942 множественных очага, из них 77 – объектовые, на которых пострадало 917 человек. Домашних очагов - 871. В половине случаев - 49,5% - на каждый очаг в среднем приходится по два случая заражения, в 32% - по три.