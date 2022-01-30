30.01.2022
В Челябинской области - стремительный рост числа заболевших ковидом за сутки
30.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 января
30.01.2022
Задержан челябинец, избивший водителя троллейбуса
30.01.2022
Общественники из рыбацкого комитета попались на незаконной рыбалке на Увильдах
28.01.2022
В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть
28.01.2022
В Кировской области задержан челябинец, находящийся в федеральном розыске
В Челябинской области - стремительный рост числа заболевших ковидом за сутки
28.01.2022
С 1 февраля откроют новые пункты ПЦР-тестирования в Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске
28.01.2022
В Челябинской области число случаев омикрона за два дня выросло почти на треть
28.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ уже 1476 классов и 18 школ, по ковиду - 57 классов
28.01.2022
За сутки заболело ковидом 1656 южноуральцев, в том числе 223 школьника
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022