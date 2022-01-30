В Челябинской области - стремительный рост числа заболевших ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедший день выявлено три тысячи 223 новых случая COVID-19, что на 35,6% или 739 случаев больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболело две тысячи 484 человека, плюс 50% или 828 человек). По сравнению с показателем двухдневной давности зарегистрирован двукратный рост.

В том числе за сутки коронавирус подтвержден у 557 школьников, накануне – у 263 учащихся (рост в 2,1 раза).

С начала пандемии подтверждено 159 тысяч 593 случая ковида. С начала 2022 года инфицировано уже 1747 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 952 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 41). Всего в регионе 144 тысячи 255 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 10 южноуральцев, что аналогично показателю предыдущего дня. Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 751 житель с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 473 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 30 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 13 тысяч 252 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 991 житель).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.