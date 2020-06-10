В Челябинской области только 8 из 30 городов имеют благоприятную среду с

В Челябинской области только 8 из 30 городов вошли в перечень муниципалитетов с благоприятной средой согласно индексам качества, рассчитанным минстроем России. Губернатор Алексей Текслер на состоявшемся 10 июня совещании поставил главам районов задачу усилить работу по достижению этих показателей .

«Что касается получения статуса города с благоприятной средой, нужно иметь план по каждой территории по достижению этого показателя, и для тех, кто сегодня у нас отстающие, и для тех, кто к этой позиции приближается», - распорядился губернатор.

Главам городов, которые вошли в перечень, поручено не останавливаться на достигнутом и продолжить работу дальше. «Это ежегодная оценка, и можно уйти вниз при любых обстоятельствах. Мы должны не просто наблюдать по итогам года статистику, мы должны работать по этому вопросу», – подчеркнул Алексей Текслер.

Индекс рассчитывается по 36 показателям, разным по каждому городу. Город считается имеющим благоприятную среду, если набирает более 50% от максимально возможного количества баллов - более 180 из 360.

В Челябинской области необходимое число баллов набрали Южноуральск (210 баллов), Снежинск (198), Озерск (192), Трехгорный (191), Сатка (191), Чебаркуль (188), Кыштым (186), Магнитогорск (184). Челябинск и остальные города области не набрали необходимое количество баллов. Близки к 180 баллам Миасс, Коркино, Куса, Верхнеуральск, Еманжелинск.

По итогам 2019 года значительно улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом Усть-Катав, Карабаш, Миасс, Сим, Еманжелинск. Снизили показатель индекса качества городской среды Карталы, Верхнеуральск, Златоуст.