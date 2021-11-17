В Челябинской области – три новых субсидируемых авианаправления

Челябинская область продолжает расширять географию субсидированных полетов – три новых авианаправления вошли в перечень субсидируемых на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области, соответствующие изменения в приказ Росавиации были внесены 16 ноября.

Напомним, на начало 2021 года было утверждено 12 авиамаршрутов. В течение года Росавиация расширила количество субсидируемых маршрутов до 19. Теперь еще на три.

В список субсидируемых маршрутов добавлены: Челябинск – Уфа, Челябинск – Ноябрьск и Челябинск – Салехард.

Уже с конца ноября 2021 года полеты по этим направлениям будет выполнять компания Red Wings.

На сегодня 15 субсидируемых маршрутов выполняются из аэропорта Челябинск в города: Астрахань, Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Норильск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, Ханты-Мансийск. Четыре рейса - из аэропорта Магнитогорск: Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи.

Как уже сообщало агентство, 29 октября был утвержден перечень из 20 субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год. Из них 15 будут выполняться из аэропорта Челябинск в города: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять - из аэропорта Магнитогорск в города: Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи.