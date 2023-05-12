В Челябинской области учредили новые награды

В Челябинской области учреждены новые региональные награды и Знаки отличия. Законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона.

Поправки в закон «О наградах Челябинской области» разработаны в целях признания выдающихся заслуг граждан перед регионом и поощрения личной деятельности, а также совершенствования форм награждения.

В дополнение к знаку отличия «За заслуги перед Челябинской областью» вводится одноименная медаль трех степеней. Она будет присуждаться за деятельность по обеспечению благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья и окружающей среды, обеспечению экологической и общественной безопасности, законности, правопорядка, благотворительную и иную деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

Учреждена также медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Она будет присуждаться за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами Российской Федерации; за работу принесшую значимые для Челябинской области результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах, и получившие широкую общественную известность и признательность.

Также учреждены знаки отличия «За благое дело». «За безупречную службу», «За смелость и отвагу» и «Почетный наставник».

Так, знак «За благое дело» будет вручаться южноуральцам за реализацию социальных проектов, поддержку жителей Челябинской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

Знаком отличия «За безупречную службу» будут награждаться южноуральцы за эффективную деятельность по исполнению (обеспечению исполнения) полномочий госорганов, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов городов и районов, за высокий профессионализм в решении вопросов государственного и местного значения, а также лица, осуществляющие правоохранительную деятельность на территории Челябинской области. Повторно эта награда не присуждается.

Знаком отличия «За смелость и отвагу» награждаются лица за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка. Житель может быть повторно награжден знаком отличия «За смелость и отвагу» за новые заслуги.

Знаком отличия «Почетный наставник» будут награждаться высококвалифицированные работники предприятий, учреждений, организаций различных сфер, работающие на территории региона. При этом иметь стаж наставника не менее пяти лет и обучить не менее пяти молодых специалистов.

К наградам Челябинской области производится выплата премии в размере от 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей в зависимости от вида награды.