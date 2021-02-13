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В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели

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В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - восемь человек, от других причин – четыре.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки на Южном Урале выявлено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе вновь заболевших – шесть школьников (всего на сегодняшний день в области подтверждено 48 714 случаев заболевания COVID-19).

В настоящее время число южноуральцев, больных коронавирусом, составляет 6 978 человек.

За прошедшие сутки выписаны из медицинских учреждений 502 человека (всего с начала пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 39 807 пациентов).

За период пандемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено 1 507 832 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки – 8 980.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии министерства здравоохранения региона - 8(351) 240-15-16.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Работает телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.