30.09.2021
В Челябинской области устранили неопределенность в применении пониженных налоговых ставок по УСН
30.09.2021
Многодетные семьи с детьми-студентами получат льготы по транспортному налогу
30.09.2021
В Челябинской области обнулят транспортный налог для ряда предпринимателей
30.09.2021
Депутаты и общественники подарят пожилым челябинцам «Осеннее счастье»
30.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое октября
30.09.2021
Рабочие Южного Урала «выстроят» слово «ТРУД» полусотней автомобилей и соберут наказы депутатам
В Челябинской области устранили неопределенность в применении пониженных налоговых ставок по УСН
30.09.2021
Многодетные семьи с детьми-студентами получат льготы по транспортному налогу
30.09.2021
В Челябинской области вырастет штатная численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
В Законодательном собрании Челябинской области - новый депутат
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021