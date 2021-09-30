В Челябинской области устранили неопределенность в применении пониженных налоговых ставок по УСН

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, устраняющий неопределенность в применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения.

Соответствующие поправки, внесенные депутатами Евгением Илле, Александром Лазаревым, Владимиром Мякушем и Владимиром Павловым, были рассмотрены на заседании регионального парламента в четверг, 30 сентября.

Настоящий законопроект разработан с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе связанной с преодолением последствий коронавирусной инфекции, и предусматривает устранение неопределенности в применении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими одновременно несколько видов экономической деятельности, для которых в регионе установлены льготные ставки налога.

Действующим законом «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» установлено, что для применения налогоплательщиками пониженных налоговых ставок доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по указанным в законе видам деятельности должна составлять не менее 70% в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).

Вместе с тем предприниматели могут осуществлять одновременно несколько видов деятельности, для которых законом установлены различные налоговые ставки.

В целях урегулирования неопределенности применения пониженных ставок налога в указанной ситуации законопроектом предлагается установить порядок, предусматривающий, что при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями одновременно нескольких видов деятельности, указанных в законе, применяется та налоговая ставка, которая установлена для видов деятельности суммарная доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым составляет большую часть доли доходов, рассчитанной в целях применения пониженных налоговых ставок.

Депутаты приняли закон в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.

Данное изменение распространяется на правоотношения, возникшие с первое января 2021 года.