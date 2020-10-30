В Челябинской области утвердили порядок проведения опросов жителей

В Челябинской области утвердили порядок проведения опроса граждан и узаконили новую форму участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты.

Соответствующие поправки в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области» рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании, которое состоялось 29 октября 2020 года.

Необходимость внесения поправок связана с изменениями в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Закон о проведении опросов в муниципальных образованиях был принят в 2016 году, и в Челябинской области он реализуется в жизнь. В федеральном законодательстве появилось новое направление в организации деятельности органов местного самоуправления – инициативные проекты.

Группа граждан может вносить в местную администрацию инициативные проекты для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан. Кроме того, поправки предусматривают возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения.

Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

«Опрос граждан не подменяет публичных слушаний, потому что в законах о местном самоуправлении очень четко указано, какие вопросы в обязательном порядке выносятся на публичные слушания», - обратил внимание депутатов председатель комитета Законодательного собрания по законодательству Анатолий Брагин.

Помимо этого, по словам Брагина, в представленном законопроекте предусмотрена методика проведения опроса граждан: проводится либо тайное голосование по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан, либо открытое голосование, которое тоже проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан по месту жительства участников данного опроса. Голосование может проводиться и на Интернет-ресурсе муниципального образования.

Анатолий Брагин уточнил, в соответствии с законом, результаты опроса носят рекомендательный характер. Окончательное решение принимается органами местного самоуправления.

«Мы уже давно используем похожую форму участия населения – инициативный бюджет, - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. - Например, проект «Городская комфортная среда». Мы ведем опрос жителей, получаем данные от них о приоритетах, о сумме денег, выделяемых на благоустройство той или иной территории. И далее мы выстраиваем работу согласно решению, которое жители принимают на общих сходах, на собраниях, опросным путем».

«Необходимо учитывать, что в век цифровизации молодежь можно пригласить к общению только через интернет-ресурсы, - обратился к коллегам первый заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев. – Мы видим, что такие порталы как «Активный житель 74», которые действуют на территории Челябинской области, уже достаточно положительно себя зарекомендовали, и мы слышим отзывы молодых людей».

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.