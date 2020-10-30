ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области утвердили порядок проведения опросов жителей

Общество
Сегодня, 13:29
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области утвердили порядок проведения опроса граждан и узаконили новую форму участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты.

Соответствующие поправки в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области» рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании, которое состоялось 29 октября 2020 года.

Необходимость внесения поправок связана с изменениями в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Закон о проведении опросов в муниципальных образованиях был принят в 2016 году, и в Челябинской области он реализуется в жизнь. В федеральном законодательстве появилось новое направление в организации деятельности органов местного самоуправления – инициативные проекты.

Группа граждан может вносить в местную администрацию инициативные проекты для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан. Кроме того, поправки предусматривают возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения.

Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

«Опрос граждан не подменяет публичных слушаний, потому что в законах о местном самоуправлении очень четко указано, какие вопросы в обязательном порядке выносятся на публичные слушания», - обратил внимание депутатов председатель комитета Законодательного собрания по законодательству Анатолий Брагин.

Помимо этого, по словам Брагина, в представленном законопроекте предусмотрена методика проведения опроса граждан: проводится либо тайное голосование по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан, либо открытое голосование, которое тоже проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан по месту жительства участников данного опроса. Голосование может проводиться и на Интернет-ресурсе муниципального образования.

Анатолий Брагин уточнил, в соответствии с законом, результаты опроса носят рекомендательный характер. Окончательное решение принимается органами местного самоуправления.

«Мы уже давно используем похожую форму участия населения – инициативный бюджет, - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. - Например, проект «Городская комфортная среда». Мы ведем опрос жителей, получаем данные от них о приоритетах, о сумме денег, выделяемых на благоустройство той или иной территории. И далее мы выстраиваем работу согласно решению, которое жители принимают на общих сходах, на собраниях, опросным путем».

«Необходимо учитывать, что в век цифровизации молодежь можно пригласить к общению только через интернет-ресурсы, - обратился к коллегам первый заместитель председателя Законодательного Собрания области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев. – Мы видим, что такие порталы как «Активный житель 74», которые действуют на территории Челябинской области, уже достаточно положительно себя зарекомендовали, и мы слышим отзывы молодых людей».

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Экономика
Сегодня, 13:06
В Челябинской области откорректировали закон «О бюджетном процессе»
Общество
Вчера, 16:44
Депутаты поддержали предложение Мякуша о поощрении медиков за борьбу с ковидом
Общество
Вчера, 15:28
В Челябинской области ввели единый размер компенсации за обучение детей инвалидов на дому
Общество
Вчера, 14:28
В Челябинской области расширили и детализировали перечень социальных услуг для пожилых
Сегодня, 10:36
В Челябинске остановлен незаконный захват управляющей компанией «Парк Сервис» 35 домов
Сегодня, 10:31
С пятого ноября между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать «Ласточка»
Вчера, 22:10
В Челябинской области увеличат число судебных участков
Вчера, 20:03
Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области
Вчера, 18:43
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман награжден высшей наградой ЗСО
Вчера, 17:49
Борцы за возвращение роддома собираются митинговать, власти Златоуста недоумевают
Вчера, 16:44
Депутаты поддержали предложение Мякуша о поощрении медиков за борьбу с ковидом
Вчера, 16:18
Полиция Челябинска: С ненавистью и ксенофобией нам не по пути
Вчера, 15:35
МегаФон ради своих абонентов готовится сделать шаг в космос
Вчера, 15:28
В Челябинской области ввели единый размер компенсации за обучение детей инвалидов на дому
Экономика
Сегодня, 13:06
В Челябинской области откорректировали закон «О бюджетном процессе»
Общество
Сегодня, 10:44
Надвигается катастрофа: в России стало нечем лечить онкобольных пациентов
Новости
Сегодня, 13:27
Общество
Новогодние мечты детей Челябинской области исполнят снеговики-добряки
Сегодня, 12:27
Происшествия
В Еткульском районе погиб «бесправник»
Сегодня, 12:08
Федерация
Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19
Сегодня, 11:26
Спорт
Челябинка Ольга Фаткулина одержала победу на чемпионате России
Сегодня, 11:01
Общество
Маленькие умельцы из Челябинска создали новогодние чудо-открытки для детей-сирот
Материалы рубрики
Сегодня, 13:27
Общество
Новогодние мечты детей Челябинской области исполнят снеговики-добряки
Сегодня, 11:01
Общество
Маленькие умельцы из Челябинска создали новогодние чудо-открытки для детей-сирот
Сегодня, 10:36
Общество
В Челябинске остановлен незаконный захват управляющей компанией «Парк Сервис» 35 домов
Сегодня, 10:31
Общество
С пятого ноября между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать «Ласточка»
Вчера, 22:10
Общество
В Челябинской области увеличат число судебных участков
Теги
ЗСО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика