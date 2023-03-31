В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритетные задачи перед началом пожароопасного сезона в регионе. Планируется увеличить число постов системы видеонаблюдения и укреплять группировку беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В 2022 году полномочия по тушению ландшафтных пожаров были переданы муниципалитетам. За прошедший год в регионе более чем в шесть раз сократилась площадь лесных и ландшафтных пожаров по сравнению с 2021 годом.

«Безусловно, на результатах сказались приобретенный в 2021 году опыт, дополнительные мероприятия, которые мы с вами провели, в том числе укрепление материально-технической базы экстренных служб, проведенные работы по пожарному обустройству лесов и населенных пунктов, более глубокое участие муниципалитетов», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на благоприятный прогноз лесопожарной обстановки на территории региона в 2023 году, необходимо серьезно готовиться к пожароопасному сезону. В 2023 году нам необходимо сохранить все лучшие практики и нарабатывать новые», – обозначил задачу Алексей Текслер.

Завтра, первого апреля, устанавливается пожароопасный сезон в южной и центральной части Челябинской области, с 20 апреля – в горнозаводской. «

«Важно, чтобы слаженно работала вся областная система реагирования на чрезвычайные ситуации, включая муниципальные звенья. Поэтому требую организовать постоянный мониторинг ситуации, оперативно реагировать на ее изменение, информировать людей – обратил внимание Алексей Текслер. - Для этого в регионе созданы и действуют все инструменты, включая Систему 112, комплексные системы экстренного оповещения населения, мобильное приложение МЧС России. Определены силы, средства и координирующие структуры».

Для реагирования на тушение ландшафтных пожаров в 2023 году спланирована группировка сил и средств РСЧС Челябинской области в количестве семь тысяч 618 человек и две тысячи 262 единиц техники. Это лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации различных форм собственности, которые будут привлекаться при массовых загораниях и чрезвычайных ситуациях пояснили в Главном управлении лесами области.

Показала свою эффективность система видеомониторинга в регионе. На сегодняшний день оборудован 61 пост, где можно в онлайн-режиме контролировать обстановку. По решению губернатора количество таких постов будет увеличено до 80. Таким образом, порядка 74% лесного фонда области будет находиться под круглосуточным присмотром видеокамер. Также в раннем обнаружении пожаров помогает работа патрульных групп.

Для ведения мониторинга обстановки в Главном управлении МЧС России по Челябинской области имеются шесть беспилотных воздушных судов, в том числе два новых беспилотника. Они оснащены тепловизионными камерами с функцией приближения и лазерными дальномерами, которые позволяют оперативно измерить расстояние и определить площадь пожара и в режиме онлайн.

«Хотелось бы, чтобы при каждом серьезном пожаре у нас в регионе работали новые беспилотники. Мне показывали, как работает эта система, очень эффективно. Нам этого не хватало в 2021 году, – подчеркнул Алексей Текслер. - Характеристики новых воздушных судов существенно помогают отслеживать обстановку пожара, давать динамику. При необходимости будем укреплять группировку аппаратов. Потому что такой «взгляд сверху» позволяет максимально эффективно координировать работу по тушению пожара».

Губернатор добавил, что помимо стандартных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону необходимо предусмотреть систему оперативного развертывания пунктов временного размещения в области. На сегодняшний день в регионе предусмотрено все необходимое для оперативного развертывания ПВР.

В муниципальных образованиях проводят совещания по подготовке к пожароопасному сезону, на которых корректируют маршруты патрулирования, распределяют силы и средства на предстоящий сезон. «Мы проводим такие совещания уже несколько лет, в этом году проведено уже пять. В первую очередь они необходимы на территориях наиболее подверженных ландшафтным, в том числе лесным пожарам. В этом году пожароопасный сезон начнется с первого апреля, поэтому все подготовительные мероприятия проходят заблаговременно», - сказал и. о. начальника Главного управления лесами Валерий Нигматуллин.

Одно из совещаний прошло в Сосновском районе, который считается одним из самых сложных в лесопожарном отношении, что обусловлено высокой плотностью населения. В 2022 году на его территории ликвидировано 55 лесных пожаров на общей площади 204 гектара.

«В этом году были предложены такие мероприятия: распределение территории по зонам ответственности, установка камер системы видеонаблюдения, создание противопожарных минерализованных полос по границе с лесом», - сообщили в администрации района. Администрации района совместно с лесхозом, лесничеством и другими заинтересованными сторонами предложено распределить территорию района на условные сектора по обнаружению ландшафтных пожаров с нанесением их на карту-схему, определить ответственных за данными секторами - лесхоз, администрации сельских поселений, казачье общество, общество охотников и рыболовов, ООПТ регионального значения.

Напомним, в прошлом году первый лесной пожар произошел 10 апреля. Всего на территории лесного фонда Челябинской области было ликвидировано 452 лесных пожара на площади более трех тысяч гектар.

В этом году первые возгорания зарегистрированы уже в марте, еще до начала пожароопасного сезона.

Так, несколько небольших очагов горения сухостоя зафиксировано на территории Миасского пожарно-спасательного гарнизона. «Их причины на данный момент устанавливаются, но по предварительным данным - это неосторожное обращение с огнём», - пояснила Яна Гусарова, сотрудник Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области отмечают, что в регионе идет активное таяние снежного покрова, из-за чего возрастает риск ландшафтных пожаров.