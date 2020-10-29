В Челябинской области увеличат число судебных участков и количество мировых судей.

Сегодня, 29 октября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели поправки в региональный закон «О создании судебных участков и должностей мировых судей».

Согласно утвержденным изменениям в федеральное законодательство, количество судебных участков и должностей мировых судей Челябинской области увеличено со 181 до 183-х.

Поправки в областной закон дадут возможность создать дополнительные судебные участки и должности мировых судей в Тракторозаводском районе города Челябинска и Орджоникидзевском районе города Магнитогорска за счет двух новых штатных единиц.

«Мы вносили свою инициативу в федеральные органы по увеличению числа мировых судей в связи с нагрузкой на ряде участков, которая превышает установленные нормы. Нам необходимо семь дополнительных участков, пока нам дали два. Эти участки будут созданы там, где существует самая высокая нагрузка на мировых судей», - отметил председатель комитета областного парламента по законодательству Анатолий Брагин.

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» устанавливает, что судебные участки создаются из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 тысяч до 23 тысяч человек. В Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска на первое января 2020 года этот показатель был равен более 26 тысяч и почти 25 тысяч человек соответственно. Кроме того, на этих участках ежегодно идет существенное увеличение количества судебных дел.

Затраты на создание судебных участков будут профинансированы за счет средств областного бюджета.