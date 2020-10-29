ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области увеличат число судебных участков

Общество
Сегодня, 22:10
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области увеличат число судебных участков и количество мировых судей.

Сегодня, 29 октября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели поправки в региональный закон «О создании судебных участков и должностей мировых судей».

Согласно утвержденным изменениям в федеральное законодательство, количество судебных участков и должностей мировых судей Челябинской области увеличено со 181 до 183-х.

Поправки в областной закон дадут возможность создать дополнительные судебные участки и должности мировых судей в Тракторозаводском районе города Челябинска и Орджоникидзевском районе города Магнитогорска за счет двух новых штатных единиц.

«Мы вносили свою инициативу в федеральные органы по увеличению числа мировых судей в связи с нагрузкой на ряде участков, которая превышает установленные нормы. Нам необходимо семь дополнительных участков, пока нам дали два. Эти участки будут созданы там, где существует самая высокая нагрузка на мировых судей», - отметил председатель комитета областного парламента по законодательству Анатолий Брагин.

Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» устанавливает, что судебные участки создаются из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 тысяч до 23 тысяч человек. В Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска на первое января 2020 года этот показатель был равен более 26 тысяч и почти 25 тысяч человек соответственно. Кроме того, на этих участках ежегодно идет существенное увеличение количества судебных дел. 

Затраты на создание судебных участков будут профинансированы за счет средств областного бюджета. 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 20:03
Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области
Общество
23.10.20 14:01
Депутаты одобрили изменения в закон о бюджете Челябинской области
Культура
23.10.20 10:16
Александр Лазарев: Челябинцы увидят уникальные произведения искусства из сокровищниц Кремля
Экономика
22.10.20 22:04
Депутаты обсудили налоговые расходы, обусловленные предоставлением льгот предпринимателям 
Сегодня, 15:35
МегаФон ради своих абонентов готовится сделать шаг в космос
Сегодня, 15:28
В Челябинской области ввели единый размер компенсации за обучение детей инвалидов на дому
Сегодня, 14:42
На стенах жителей дома в Южноуральске выросли поганки
Сегодня, 14:28
В Челябинской области расширили и детализировали перечень социальных услуг для пожилых
Сегодня, 14:26
Отстаивать честь Челябинской области будет участковый из Миасса
Сегодня, 12:56
В Челябинске снег с дорог теперь вывозят на специально оборудованный снежный полигон
Сегодня, 11:44
Челябинская область бьет рекорды по Covid-19
Сегодня, 11:20
В Челябинске ищут желающих организовать и провести соучаствующее проектирование парка Тищенко
Сегодня, 10:57
В Еткуле компания «Мегастрой» сорвала сроки ремонта дороги
Сегодня, 10:53
Текслеру доложили о результатах проверки по жалобе акушерки из ковидного госпиталя Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 10:15
Оставьте лес в покое
Инициативу ОНФ о введении моратория на любую застройку челябинского бора поддержала генпрокуратура РФ
Общество
Сегодня, 16:44
Депутаты поддержали предложение Мякуша о поощрении медиков за борьбу с ковидом
Новости
Сегодня, 20:03
Общество
Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области
Сегодня, 17:57
Происшествия
Компанию «Мегастрой» ждет серьезная проверка за срыв ремонта дороги в Еткуле
Сегодня, 17:49
Общество
Борцы за возвращение роддома собираются митинговать, власти Златоуста недоумевают
Сегодня, 16:18
Общество
Полиция Челябинска: С ненавистью и ксенофобией нам не по пути
Сегодня, 16:13
Экономика
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%
Материалы рубрики
Сегодня, 20:03
Общество
Депутаты одобрили поправки в бюджет Челябинской области
Сегодня, 17:49
Общество
Борцы за возвращение роддома собираются митинговать, власти Златоуста недоумевают
Сегодня, 16:18
Общество
Полиция Челябинска: С ненавистью и ксенофобией нам не по пути
Сегодня, 15:35
Общество
МегаФон ради своих абонентов готовится сделать шаг в космос
Сегодня, 14:42
Общество
На стенах жителей дома в Южноуральске выросли поганки
Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика