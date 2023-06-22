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В Магнитогорске наградили лучших волонтеров

День памяти и скорби
Алексей Текслер
Олег Гербер
Егор Ковальчук
Сергей Бердников
Общество
22.06.2023 15:02
Фото: Пресс-службы губернатора, ЗСО, епархии и администраций городов

В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции

В День памяти и скорби, 22 июня, в Челябинске состоялась церемонии возложения венков и цветов к Вечному Огню на Аллее Славы. В ней приняли участие губернатор Алексей Текслер, исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Олег Гербер, командование Челябинского военного гарнизона. Также цветы возложили руководители правоохранительных органов, духовенства, общественных и правоохранительных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, жители города. У мемориала на Аллее Славы почтили память погибших минутой молчания.

В построении почетного караула приняли участие курсанты Челябинского филиала учебно-научного центра «Военно-воздушная академия».

«Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда изменила жизнь миллионов людей. Узнав о нападении на нашу страну, все ее жители единым фронтом встали на борьбу с фашизмом. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народа, и она же ярко проявила наши сильные стороны – сплоченность, бесконечную преданность Родине, готовность к ратным и трудовым подвигам ради свободы и мира на нашей земле. Наш героический народ отстоял страну и разгромил фашизм, заплатив за это высокую цену, - отметил в обращении по случаю памятной даты Алексей Текслер. - Многие воины не вернулись с полей сражений. Множество наших соотечественников погибло в оккупации, концлагерях, блокадном Ленинграде, подорвало здоровье тяжким трудом в тылу. Мы глубоко скорбим обо всех, кто не дожил до Победы, но сделал все, чтобы приблизить этот заветный день».

За годы войны более 320 тысяч южноуральцев пополнили ряды Красной армии, из них свыше 159 тысяч остались лежать на полях сражений.

«Сколько бы ни прошло лет, скорбная дата всегда будет отзываться болью в наших сердцах. Этот день стал началом самого трагического периода в истории нашей страны. Мужество и готовность к самопожертвованию помогли нашим отцам и дедам разбить врага и освободить мир от фашизма, – прокомментировал исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Олег Гербер. – Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу. Подвиг южноуральских тружеников отмечен высокой наградой».

За значительный вклад жителей в достижении Победы, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность указом президента Российской Федерации городам Южного Урала – Челябинску, Магнитогорску и Златоусту – присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В православных храмах в День памяти и скорби отслужил панихиды об упокоении тех, кто положил жизнь свою на поле брани. Во время службы священники просили даровать «во блаженном успении вечный покой» людям, до конца исполнившим свой долг. Нам же, потомкам, надлежит хранить о них добрую память и не забывать в своих молитвах.

В Челябинске в День памяти и скорби провели митинг и представители регионального Минспорта и ветераны. У ледового дворца «Уральская молния» по традиции собрались ветераны войны, труженики тыла, ветераны спорта, представители министерства спорта области и воспитанники спортивных школ. Собравшиеся возложили цветы к стеле погибших воинов-спортсменов и почтили память павших в Великой Отечественной войне.

«Челябинск – город-труженик, город, который поставлял на протяжении всей войны танки и «Катюши», и прямо отсюда формировались лыжные батальоны, в которых участвовали и спортсмены. Мы внесли очень большой вклад в дело победы, поэтому сегодня мы с вами вспомним всех, кто ушел и не вернулся», − подчеркнула в речи первый заместитель министра спорта Челябинской области Анна Кодина.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к стеле погибших воинов-спортсменов.

 

«Жители Магнитогорска в годы войны проявляли трудовой героизм, самоотверженно работали на производстве металла, броневой стали для фронта. И сегодня, в это непростое время, мужество и отвага предков воодушевляют на подвиги наших военнослужащих в защиту и славу России», - подчеркнул глава города Сергей Бердников.

В Магнитогорске, в День памяти и скорби, 22 июня, в 22 часа у монумента «Тыл-Фронту» пройдёт торжественная акция «Свеча памяти» в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.

Из Миасса на поле боя ушли более 14 тысяч человек, из них более пяти тысяч не вернулись. «Миасс не только защищал Родину на передовой, но и ковал победу в тылу. Местные предприятия в кратчайшие сроки наладили выпуск продукции для фронта: моторы для авиационной и танковой промышленности, автомобили и снаряды», - рассказал глава города Егор Ковальчук.

По традиции 22 июня жители города приходят к мемориалу Скорбящей матери, чтобы вспомнить о тех, кто отстоял мир от фашизма, миллионы из них – ценой своей жизни, отметили в Собрании депутатов.

На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, выступили глава Егор Ковальчук, председатель Собрания депутатов Дмитрий Проскурин, военком Миасса Борис Кузнецов, председатель Совета ветеранов Виль Фаттахов. Лейтмотивом выступлений звучала мысль о том, что россияне памяти дедов не предают и славы их не посрамят.

В 22 часа на Центральной площади Миасса в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» все желающие смогут зажечь свечи и почтить память погибших героев.

В Златоусте в четыре часа утра 22 июня началась традиционная акция «Свеча памяти», сообщили в горадминистрации. На Мемориале Славы собрались юные златоустовцы, представители администрации, депутатского корпуса, силовых структур и духовенства, а также неравнодушные горожане. В рассветной тишине прозвучали стихи фронтовика Владимира Бухарцева и ровесника Победы Владимира Глыбовского.

Златоустовцы почтили память погибших защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню. В память о Героях была объявлена минута молчания.

Из Нагайбакского района ушли на фронт пять тысяч жителей, более половины из них не вернулись с полей сражений. «Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы ради приближения долгожданной победы. Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, делать все от нас зависящее, чтобы ростки национализма не приживались больше на нашей земле, не давали свои ядовитые всходы», - отметил глава района Егор Тимофеев.

В Еманжелинске около двух тысяч человек было призвано, они храбро сражались за Родину. На мраморных плитах у Вечного огня высечено 978 фамилий еманжелинцев, погибших в войне за нашу свободу. Сегодня на мемориале Славы в городе состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Участники митинга склонили голову перед величием подвига советского народа, почтив минутой молчания память всех погибших в этой страшной войне и возложили цветы к Вечному огню.

Жители Верхнего Уфалея присоединились к общенациональной акции «Свеча Памяти». В полночь горожане прошли с зажжёнными свечами от центральной площади до мемориала «Вечный огонь» в сквере Победы.

В это же время жители Копейска также присоединились к акции «Свеча памяти». У монумента «Вечного огня» зажгли свечи и отдали дань уважения землякам и соотечественникам, погибшим в Великую Отечественную, – самую кровопролитную войну двадцатого века.

Полицейские Челябинской области в канун Дня памяти и скорби присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти». Свыше 300 человек – сотрудников, ветеранов и общественников пришли к Вечному огню. Каждый из них в руках держал зажженную свечу как символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради будущего спокойствия и благополучия, отметили в региональном главке.

Присутствующие под символические звуки метронома почтили минутой молчания всех погибших. В завершение мероприятия руководители Главка, начальники его структурных подразделений, личный состав органов внутренних дел, слушатели центра профподготовки и ветераны возложили к Вечному огню венки, цветы и зажженные свечи. 

«Сегодня у каждого воинского мемориала и братского захоронения будут живые цветы. Это символ нашей памяти и клятвы всех поколений быть достойными подвига солдат Великой Отечественной», - отметил Олег Гербер.

Сегодня в 14 часов 15 минут (по местному времени) пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания» в память о Героях, о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио. К Акции могут также присоединиться все неравнодушные. Остановитесь и молча вспомните тех, кому мы обязаны своей жизнью и свободой.

Старшекурсники факультета журналистики ЧелГУ записали шесть интервью с участниками Великой Отечественной войны – фронтовиками и блокадниками. В День памяти и скорби видеоинтервью выложили в группе журфака в ВК.

Напомним, 82 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В годы войны Южный Урал был крупнейшим центром оборонной промышленности в стране. Челябинская область отправила на фронт более 60 воинских формирований и отдельных частей. 

 

Автор: Любовь Юрина
День памяти и скорби
Алексей Текслер
Олег Гербер
Егор Ковальчук
Сергей Бердников
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Уникальный Троицкий собор обрел защитные границы

21.06.2023 11:27

В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями

21.06.2023 10:51

В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева

21.06.2023 10:25

Челябинские областные кинологические соревнования собрали спасателей-кинологов со всей России

21.06.2023 10:09

В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия

21.06.2023 09:52

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»

21.06.2023 09:45

Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

21.06.2023 09:36

Сегодня - День летнего солнцестояния 

20.06.2023 23:21

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)

20.06.2023 22:10

В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2

20.06.2023 17:45

МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске

20.06.2023 17:23

В среду в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

20.06.2023 17:16

Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку

20.06.2023 17:06

В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников

20.06.2023 16:48

На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире

20.06.2023 16:36

В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка

20.06.2023 16:26

В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов

20.06.2023 16:20

ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски

20.06.2023 16:08

В Екатеринбурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу на ТНТ

20.06.2023 15:57

В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар

20.06.2023 15:45

Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов

20.06.2023 15:42

Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области

20.06.2023 15:35

Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных

20.06.2023 14:46

Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы

20.06.2023 14:45

Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность

20.06.2023 14:07

В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев

20.06.2023 13:53

В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний

20.06.2023 13:34

Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров

20.06.2023 13:21

В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада

20.06.2023 13:02

Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу

20.06.2023 12:59

Зарплата южноуральцев за год выросла на 13%

20.06.2023 12:32

Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов

20.06.2023 12:13

Рядом с «Юностью» челябинцы смогут бесплатно заниматься йогой

20.06.2023 11:49

Алексей Текслер поздравил «Маяк», оценил озерский «Шоколад» и передал помощь бойцам

20.06.2023 11:37

В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области

20.06.2023 11:33

Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам

20.06.2023 11:23

Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина

20.06.2023 11:00

Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области

20.06.2023 10:56

Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику

20.06.2023 10:23

Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге

20.06.2023 10:16

В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям

20.06.2023 10:08

Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России

20.06.2023 09:42

Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

19.06.2023 19:23

Во вторник в Челябинской области пройдут дожди, в горах ночью – с мокрым снегом

19.06.2023 19:05

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

19.06.2023 18:35

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

19.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)

19.06.2023 18:16

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины

19.06.2023 18:02

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

19.06.2023 17:56

В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат

19.06.2023 17:12

Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»

19.06.2023 16:57

В Миассе на ходу загорелся троллейбус

19.06.2023 16:46

В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения

19.06.2023 16:32

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко

19.06.2023 16:06

В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар

19.06.2023 15:58

В основание нового монастырского храма в Челябинске положен камешек от Гроба Господня

19.06.2023 15:21

В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту

19.06.2023 14:26

Станица Магнитная отметила 280 лет

19.06.2023 14:11

В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка

19.06.2023 14:10

Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам

19.06.2023 14:04

Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей

19.06.2023 13:24

«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе

19.06.2023 12:09

Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд