22.04.2023
В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО
21.04.2023
В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму
21.04.2023
Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов
21.04.2023
Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
21.04.2023
Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов
В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО
21.04.2023
Витторио Джильотти: «Европейские «миротворцы» своим молчанием поддерживают поджигателей войны»
21.04.2023
Гусь на передовой: блокпост в зоне СВО охраняет пернатый «Дрон»
18.04.2023
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)
12.04.2023
Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023