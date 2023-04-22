В Челябинской области в День Победы будут чтить память погибших в ходе СВО

В Челябинской области в День Победы почтят память южноуральцев, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции (СВО).

Соответствующее решение принято на заседании областного организационного комитета по подготовке к празднованию в регионе 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

«Считаю будет также правильно и уместно в эти дни почтить память погибших в ходе специальной военной операции, - отметил губернатор Алексей Текслер. - Это достойные потомки поколения победителей, которые отдали жизнь за Родину, выполняя свой воинский долг. Эту преемственность нужно подчеркнуть в рамках празднования Дня Победы».

Глава региона отметил, что к началу мая необходимо привести в порядок мемориалы, обелиски, скверы и все памятные места, проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших и умерших участников войны.