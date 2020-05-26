В Челябинской области в два раза выросло число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что почти в два раза превышает аналогичный показатель предшествовавших суток.

Ранее суточное число инфицированных несколько дней подряд сокращалось. На прошлой неделе было зафиксировано 38 (за воскресенье), 47 (за субботу), 67 (пятницу), 80 (четверг), 83 (среду) и 84 (вторник, 19 мая) новых заболевших.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро вторника, 26 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 356 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 64 выздоровевших пациента с коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 988 пациентов.

Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией, у 13 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 18 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки ни одного смертельного случая не зарегистрировано.

В больницах продолжает лечение 1327 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.