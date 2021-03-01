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В Челябинской области в новом году поженились семь пар старше семидесяти

Любви все возрасты покорны: в Челябинской области за два месяца нового года связали себя брачными узами семь пар старше семидесяти лет.

Например, 19-го января в Челябинске законными мужем и женой стали 80-летний горожанин и его 73-летняя возлюбленная, а в одну из «зеркальных» дат – 12.02.2021 – новую ячейку общества создали 77-летняя невеста и ее 74-летний жених.

Свадебную статистику за два первых месяца текущего года сегодня, 1 марта, опубликовал госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Напомним, в ушедшем году южноуральцы также приятно удивляли, вступая в законный брак в весьма преклонном возрасте. Так, третьего марта 2020-го года 95-летний житель Еткульского района повел под венец 63-летнюю невесту. Разница в 32 года не остановила «молодых». А 80-летний жених из Увельского района не побоялся взять в законные супруги женщину постарше – на момент бракосочетания, состоявшегося 20-го октября прошлого года, его избраннице было 85.

Как рассказали в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, в январе-феврале текущего года в регионе поженились 2 477 пар. Больше всего браков было заключено в Челябинске (1008) и Магнитогорске (331).

Лидером по числу свадеб стал Курчатовский отдел ЗАГС администрации южноуральской столице, где за два месяца узами Гименея себя связали 215 пар.

Чаще всего южноуральцы вступают в брак в возрасте от 25-ти до 34-х лет, отмечают в госкомитете.