В Челябинской области, в отличие от других регионов РФ, охота на бурого медведя не пользуется большим спросом

Российский исследователь, писатель и путешественник Павел Пашков на своем сайте опубликовал статью «Истребление медведей», в которой бьет тревогу по поводу роста квот на отстрел бурых мишек в России и приводит красноречивые цифры по ряду регионов РФ.

Свой аналитический проект в защиту косолапых Пашков, пообещавший вести постоянный мониторинг за квотами на отстрел медведей в лесах страны, назвал «Реестр смерти», сетуя, что в России активно лоббируются охотничьи законопроекты и что диких животных любители охоты просто-напросто истребляют в угоду своим интересам.

«Убийство медведей и волков оправдывают тем, что хищников становится слишком много», - пишет на своем сайте Павел Пашков, отмечая, что в России активно продавливается охота на медведей, впавших в зимнюю спячку.

Агентство «Урал-пресс-информ» заинтересовалось данной темой и решило узнать, сколько бурых мишек обитает на Южном Урале, сколько медведей официально разрешалось добыть в регионе за последние годы, растет ли в Челябинской области число квот на отстрел медведей, действительно ли сегодня стреляют косолапых, мирно спящих в своих берлогах зимой.

Вот что ответили в министерстве экологии региона на запрос агентства:

«Численность бурого медведя в Челябинской области в 2019 году составляла 653 особи, в 2020 и 2021 годах - 685 особей, в 2022-м - 683. В 2019 и 2020 годах в регионе добыли по 27 медведей, в 2021-м - 28 животных. Охота на медведя, согласно федеральным правилам охоты, принятым 24 июля 2020 года, открыта с первого августа по 31 декабря (ранее сезон охоты заканчивался 30 ноября). В целом за последние годы наблюдается рост популяции. В нашем регионе животное распространено в горно-лесной зоне».

Также в минэкологии Челябинской области сообщили, что «фактически последние два года (после продления сроков охоты до 31 декабря) в России не запрещена добыча медведей в берлогах, за исключением медведиц с медвежатами текущего года рождения, на которых, в принципе, нельзя охотиться и вне берлог».

«Охотнику разрешено выслеживать по следам до берлоги одиночного медведя. Распространено мнение, что спящее животное абсолютно беззащитно, однако медведь спит очень чутко, быстро просыпается и легко может покалечить охотников», - пояснили в министерстве экологии региона.

В Челябинской области охота на медведя не пользуется большим спросом, так как в регионе достаточно копытных животных, охота на которых более безопасна и чье мясо в меньшей степени заражено опасными микроорганизмами, отметили в минэкологии.

«Даже в установленные для нашего региона дополнительные сроки охоты - с первого апреля по 15 мая - за последние два года на Южном Урале был добыт только один медведь», - сообщили в министерстве.