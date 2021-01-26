В Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профосмотры

В Челябинской области со следующей недели будет возобновлены диспансеризация населения и профосмотры, которые были приостановлены осенью 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

«Мы возобновляем диспансеризацию и профосмотры, что очень важно, - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 26 января. - Задача - максимально работать с группами риска, наблюдать их, особенно больных с сердечными проблемами, с сахарным диабетом, чтобы избежать избыточной смертности, которая была ассоциирована с ковидом».

Ирина Гехт отметила, в настоящее время в Челябинской области ситуация по коронавирусной инфекции «хотя и остается напряженной, но с совершенно четко выраженным трендом на снижение заболеваемости».

«Мы на 4% ниже эпидпорога по заболеваемости ОРВИ. Пока мы не выявили на территории штаммов гриппа в проводимом Роспотребнадзором мониторинге. Идет снижение количества пневмоний и увеличение бессимптомных форм течения заболевания [коронавирусной инфекции]. Это позволяет решать самую главную задачу – перевод медицины на плановое оказание медицинской помощи», - рассказала Ирина Гехт.

Как уточнили в минздраве региона, в настоящий момент в Челябинской области действует пять тысяч 422 койки для пациентов с COVID-19 и 810 коек для пациентов по долечиванию коронавирусной инфекции. «А доходило до восьми тысяч, - напомнила первый замгубернатора. - Свободный коечный фонд - 29,5%».

Сегодня было проведено 238 компьютерных томографий. Пиковые значения – почти 1800 КТ-обследований в сутки. «В разы падение, а это значит, снижение тяжести течения заболевания», - подчеркнула Ирина Гехт.

За сутки по области зарегистрировано одна тысяча 598 вызовов неотложной помощи, в том числе 744 - по Челябинску. Сокращается и время дозвона в медицинские организации. «Практически нет нареканий со стороны наших жителей на дозвоны в поликлиники, медицинские организации, скорую помощь», - констатировала Ирина Гехт.