ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области впервые число выздоровевших пациентов за сутки превысило число новых заболевших

Общество
Сегодня, 11:37
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 116 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 14,1% меньше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 135). Впервые суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 10 июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 245 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 132 выздоровевших пациента с коронавирусом (двумя сутками ранее 100 и 80 соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 99 пациентов.

Шестнадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 66 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 40 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались 57-летний мужчина и две женщины 53 и 59 лет.

В больницах продолжает лечение 2 тысяча 62 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Общество
Сегодня, 12:42
За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом
Федерация
Вчера, 19:28
Число случаев коронавируса в мире превысило 7 миллионов, в России – 485 тысяч, в УрФО – 20 тысяч
Общество
Вчера, 14:55
В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом
Вчера, 17:21
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Вчера, 16:14
Жители Челябинска до конца недели выберут объекты для благоустройства в новом году
Вчера, 15:17
Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками
Вчера, 14:59
Анонсы событий и мероприятия на 10 июня
Вчера, 14:55
В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом
Вчера, 12:55
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали расставание с трамваем «УралТрансМаша»
Вчера, 11:33
В Челябинской области число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи
Вчера, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Вчера, 09:29
Порядка 5% медиков Челябинской области имеют иммунитет к коронавирусу
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Экономика
Сегодня, 10:25
Председателем Совета директоров ММК вновь избран Виктор Рашников
Новости
Сегодня, 12:10
Федерация
В России хотят наказывать злостных пьяниц лишением водительских прав
Сегодня, 12:08
Происшествия
В Челябинске задержан серийный воришка велосипедов
Сегодня, 11:49
Федерация
Минтруд разрешил увольнять россиян в ЧС
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Общество
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Материалы рубрики
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Общество
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Вчера, 17:33
Общество
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Общество
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
Общество
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика