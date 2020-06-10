В Челябинской области впервые число выздоровевших пациентов за сутки превысило число новых заболевших

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 116 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 14,1% меньше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 135). Впервые суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 10 июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 245 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 132 выздоровевших пациента с коронавирусом (двумя сутками ранее 100 и 80 соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 99 пациентов.

Шестнадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 66 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 40 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались 57-летний мужчина и две женщины 53 и 59 лет.

В больницах продолжает лечение 2 тысяча 62 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.