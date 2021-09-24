В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи

Медицинские учреждения Челябинской области с первого января 2022 года перейдут на новый порядок оказания онкологической помощи.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, новый порядок направлен на оказание взрослым пациентам качественной медпомощи, соответствующей мировым стандартам. Документ устанавливает правила оказания медицинской помощи больным со злокачественными, а также с некоторыми доброкачественными новообразованиями. В Челябинской области и в ведущем профильном медучреждении региона – Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины – уже идет подготовка к внедрению нового порядка.

Будет обновлена схема маршрутизации. Начнут работать еще несколько центров амбулаторной онкологической помощи на территории Челябинской области для диагностики, раннего выявления онкозаболеваний, применения некоторых схем лечения и диспансерного наблюдения. Планируется, что всего в регионе пациентов будут принимать 12 таких центров – в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Кыштыме и Троицке.

Изменения также коснутся определения тактики лечения – станет обязательным мультидисциплинарный подход. Теперь потребуется участие в консилиуме врачей – представителей тех медорганизаций, в которых работают отделения хирургических методов лечения злокачественных новообразований, лекарственной терапии и радиотерапии. Это поможет подобрать наиболее эффективную схему лечения и обеспечит лучший результат в каждом конкретном случае. Правилами строго регламентирован срок оказания медицинской помощи.

Определение тактики лечения онкопациентов в Челябинской области будет сосредоточено на специалистах Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Также возможно привлечение к проведению консилиумов экспертов федеральных центров с помощью телемедицинских технологий. Для работы согласно документу в Челябинском онкоцентре откроются новые отделения, подразделения учреждения дооснастятся новым специализированным оборудованием, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины разработана программа развития учреждения, которая включает открытие новых отделений – отделения опухолей кожи, костей и мягких тканей, отделение сосудистых методов лечения, отделения нейрохирургии, а также расширение блока реанимации и интенсивной терапии, - прокомментировал главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев. –Все это сделает онкопомощь более доступной для жителей Челябинской области и позволит им получать качественную специализированную медицинскую помощь в регионе, без необходимости обращения в федеральные центры».

По мнению главврача, обоснованы и требования нового порядка к проведению консилиумов. «Выбор тактики лечения сложных онкологических заболеваний – это командная работа высокопрофессиональных специалистов», - подчеркнул Ростовцев.