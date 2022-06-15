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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Власти Советского района заявили о проблемах с восстановлением проезда возле гимназии №80
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Пассажирские поезда «застряли» в Челябинской области из-за отсутствия электричества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

В Катав-Ивановске откроется приют для бездомных животных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Четверо южноуральцев вышли в финал «Мастеров гостеприимства»
коронавирус
Общество
15.06.2022 11:48

В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей

В Челябинской области с начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 322 тысячи 658 жителей. Всего заболело ковидом 333 тысячи 271 человек, не сумели победить COVID-19 более девяти тысяч южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 94 жителей региона, что на 2,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 92 инфицированных). Среди заболевших восемь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 144 пациента, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее - 93). За сутки умерло пятеро жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – двое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч восьми южноуральцев. Из них семь тысяч 730 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 15 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 563 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 618 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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Правительство Челябинской области просит бизнесменов оказать помощь в восстановлении ДНР инфрастр
15.06.2022

Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области выпускник удален с ЕГЭ по биологии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

10.06.2022 17:31

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район