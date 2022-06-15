В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей

В Челябинской области с начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 322 тысячи 658 жителей. Всего заболело ковидом 333 тысячи 271 человек, не сумели победить COVID-19 более девяти тысяч южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 94 жителей региона, что на 2,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 92 инфицированных). Среди заболевших восемь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 144 пациента, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее - 93). За сутки умерло пятеро жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – двое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч восьми южноуральцев. Из них семь тысяч 730 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 15 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 563 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 618 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.