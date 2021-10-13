В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности.

В период с января по август текущего года в регионе умер 91 малыш в возрасте до года, за аналогичный период прошлого года скончались 76 грудничков.

Как сообщает Челябинскстат, за указанный период 2021-го года число умерших южноуральцев составило 35 тысяч 247 человек, за восемь месяцев 2020-го - 32 тысячи 12. Таким образом, показатели смертности в регионе увеличились на три тысячи 235 человек.

По данным Челябинскстата, в период с января по август текущего года в регионе появились на свет 22 тысячи 343 малыша, это на 515 новорожденных больше, чем в 2020-м году, когда было зарегистрировано 21 тысяча 828 рождений.

Естественная убыль населения в Челябинской области за восемь месяцев текущего года составила 12 тысяч 904 человека, за аналогичный период прошлого года – десять тысяч 184.

Выросло по сравнению с 2020-м годом и число браков-разводов. Так, с января по август этого года в регионе поженились 15 тысяч 319 пар, а в 2020-м – 11 тысяч 946 человек.

Официально расторгли свои отношения в 2021-м году 12 тысяч 374 пары, в прошлом году – девять тысяч 387 пар.