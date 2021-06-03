В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни девяти человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло шесть человек). У всех причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 871 жителя. Из них одна тысяча 657 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 новых случаев коронавирусной инфекции, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее выявлено 85 инфицированных). С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 291 случай.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 104 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 99). С начала пандемии 57 тысяч 801 инфицированный пациент сумел справиться с болезнью.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 577 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 604 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.