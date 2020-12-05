Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 декабря

ВТБ увеличил в Челябинске число офисов, работающих по субботам

Сразу четыре южноуральские компании вошли в ТОП-100 федерального проекта поддержки семейного предпринимательства

Под Челябинском в ДТП с маршруткой и «Ладой» умерли две девушки

Прокурор опроверг информацию о смерти водителя после ДТП под Челябинском

В Челябинской области за сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 303 новых случая заболевания ковидом

В минздраве рассказали, есть ли нехватка врачей в Челябинской области

Ирина Гехт и Виктория Сахарова прокомментировали закрытие детской урологии в ОКБ-3

В Челябинске от коронавирусной пневмонии скончались два 38-летних врача

В Челябинской области за сутки подтверждено 303 новых случая заболевания ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 303 новых случая заболевания ковидом, в том числе у трех школьников.

Всего на утро пятого декабря в регионе подтверждено 28 тысяч 150 случаев заболевания COVID-19 (с начала пандемии).

В настоящее время на Южном Урале проходит лечение 9306 больных коронавирусом, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Выписаны за прошедшие сутки 232 человека. Всего с начала эпидемии в Челябинской области выздоровели и были выписаны из больниц 17 тысяч 860 пациентов.

По данным регионального минздрава, за время пандемии методами ИФА и ПЦР было проведено 1 061 293 исследования на COVID-19 (9048 тестов – за последние сутки).

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме (телефон горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области - 8 (351) 240-15-16).

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Работает также телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74 и телефон горячей линии службы психологической помощи: 8-351-269-77-77.

Южноуральцам напоминают, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

Гражданам в возрасте 65+ рекомендовано оставаться в режиме самоизоляции.