В Челябинской области за сутки подтверждено 305 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 305 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (такое суточное число инфицированных было зарегистрировано лишь однажды – пятого декабря). Накануне было зарегистрировано 303 новых случая. Число выздоровевших в 25 раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, всего с начала пандемии и по состоянию на 14 декабря в области зарегистрировано 30 тысяч 855 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано лишь 12 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. За весь период пандемии с ковидом справились 19 тысяч 201 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них пять человек умерли от ковидной пневмонии, семь - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 60 до 88 лет. Всего за время пандемии скончалось одна тысяча 63 пациента с коронавирусной инфекцией, у 398 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 665 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получают лечение 10 тысяч 249 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 968). Впервые число проходящих лечение в ковидных госпиталях превысило отметку в 10 тысяч. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.