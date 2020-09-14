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В Челябинской области за сутки подтверждено 73 новых случая ковида

Общество
Сегодня, 11:41
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 78). Число выздоровевших за сутки по-прежнему меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 14 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 455 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 47 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 23 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 186 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 424 пациента с коронавирусной инфекцией, у 111 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 313 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая в Челябинске – скончались один мужчина и одна женщина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 803 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 779). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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