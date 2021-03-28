В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом

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В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 319 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 200 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 119 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки выявлено 134 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 135). За время пандемии подтверждено 56 тысяч 250 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 178 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 161). Всего с начала пандемии ковид победили 49 тысяч 924 пациента.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 965 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 18).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.