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В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля

Общество
Сегодня, 17:01
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое женщин и один мужчина из Челябинска и Еткульского района. С начала пандемии умерло 586 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске от ковидной пневмонии умер 63-летней мужчина. Кроме того, в областном центре зарегистрирована смерть 80-летней женщины. Причина - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий.

В Еткульском районе скончалась 64-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 586 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 146 человек умер от ковидной пневмонии, 440 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 21 октября в России скончалось 24 тысячи 952 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 753 случаяв смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 313. В Челябинской области умерли 586 жителей с коронавирусом (146 - от ковида), в Свердловской области – 718, в Ханты-Мансийском автономном округе – 217, в Ямало-Ненецком автономном округе – 111, в Курганской – 66, в Тюменской области – 55.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
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