В Челябинской области запустят пилотный проект по допобразованию

В Челябинской области запустят пилотный проект по учету воспитанников учреждений дополнительного образования и развитию внешкольного образования в регионе.

С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

С докладом на Совете выступил губернатор Алексей Текслер. Глава региона рассказал о развитии дополнительного образования и поддержке талантливой молодежи на Южном Урале.

«Дополнительное образование детей – важнейший компонент системы образования, объединяющий все его уровни, позволяющий раскрывать таланты детей, формировать знания и навыки на всю жизнь. Через организацию досуга детей предупреждать вовлечение их в деструктивные группы», – отметил Алексей Текслер.

Валентина Матвиенко предложила запустить в Челябинской области пилотный проект по учету воспитанников учреждений дополнительного образования. Проект позволит привлечь большее число детей к внешкольным инициативам и расширить систему дополнительного образования в регионе.

«Государство сегодня озабочено поиском талантливых детей и молодежи, созданием условий для их развития, для продвижения таланта – это очень важная государственная задача и очень правильная, но она тем не менее охватывает какую-то небольшую часть детей и подростков, – подчеркнула Валентина Матвиенко. - Для того чтобы планировать работу и понимать, сколько нам нужно дополнительных кружков, надо понимать, сколько реально детей занимается дополнительным образованием, а сколько не могут раскрыть свои таланты в силу отсутствия таких возможностей».

В Челябинской области в рамках национального проекта «Образование» создаются новые бюджетные места дополнительного образования, новые формы, такие как «Кванториумы», IT-кубы, и многое другое. Президент России в своем послании Совету Федерации объявил о строительстве 1300 школ, что поспособствует развитию допобразования.

Еще одно направление – использование возможностей вузов: свободных площадей, материально-технического ресурса и кадрового потенциала. В рамках федерального проекта в регионах создаются ДНК (Дом научной коллаборации). На Южном Урале такой проект работает на базе МГТУ им. Носова и объединяет ресурсы вуза, «Кванториума» и предприятия-партнера.

Поддержка некоммерческого сектора – одна из возможностей развития дополнительного образования. Челябинская область – один из первых регионов России, в котором в формате «одного окна» через информационную платформу грантыгубернатора74.рф предоставляются сразу несколько видов грантов на реализацию социально значимых проектов по аналогии с Фондом президентских грантов. Большая часть проектов относятся к сфере образования.

Также на Южном Урале активно работает кружковое движение Национальной технологической инициативы, Worldskills (WorldSkills Junior), другие проекты Агентства стратегических инициатив.