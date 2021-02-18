В Челябинскую область едут Марат Хуснуллин и Владимир Якушев

Челябинскую область в субботу, 20-го февраля, с рабочим визитом посетят заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Сначала в рамках рабочей поездки они посетят Магнитогорск, где для почетных гостей будет проведена презентация проекта «Притяжение». Также Хуснуллин и Якушев побывают на ММК.
Затем они отправятся в Челябинск. В южноуральской столице вице-премьер и полпред осмотрят новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Курчатова, посетят новый жилой комплекс «Evo Park», ознакомятся с ходом строительства новой школы, проведут совещание по вопросам социально-экономического развития региона.