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В Челябинскую область едут Марат Хуснуллин и Владимир Якушев

Челябинскую область в субботу, 20-го февраля, с рабочим визитом посетят заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Сначала в рамках рабочей поездки они посетят Магнитогорск, где для почетных гостей будет проведена презентация проекта «Притяжение». Также Хуснуллин и Якушев побывают на ММК.

Затем они отправятся в Челябинск. В южноуральской столице вице-премьер и полпред осмотрят новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта имени Курчатова, посетят новый жилой комплекс «Evo Park», ознакомятся с ходом строительства новой школы, проведут совещание по вопросам социально-экономического развития региона.