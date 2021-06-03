В Челябинскую область пришла первая в этом году посылка с пчелами

Почта России открыла сезон доставки пчел. Из Майкопа (республика Адыгея) жителю Троицка поступила посылка с живым грузом. В почтовом отправлении весом 460 граммов прибыли более 200 пчел породы Карника. Живой груз доехал в целости и сохранности.

Посылка пришла с отметкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать». К живому грузу прилагалось ветеринарное свидетельство. В посылке находилось несколько пластиковых воздухопроницаемых контейнеров с насекомыми. Пчелы путешествовали семьями: в каждой емкости – одна пчелиная матка и девять-десять рабочих пчел.

Во время перевозки насекомые питались специальным кормом – Канди, приготовленным из меда и сахарной пудры. Рабочие пчелы ели лакомство, вырабатывали маточное молочко и кормили им пчелиную матку.

«Почта России доставляет посылки с пчелами в Челябинскую область в основном из южных регионов. Такие почтовые отправления всегда на особом контроле. Как только посылка с живым грузом поступает к нам, курьеры сразу связываются с адресатом. Почтовики, которые непосредственно работают с такими посылками, отмечают, что пчелы во время путешествия ведут себя спокойно. Посылка начинает издавать характерный жужжащий звук, только когда к ней прикасаешься», – отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Как рассказали в пресс-службе УФПС России по Челябинской области, пчеловод из Троицка Борис Табункин заказывает доставку пчел Почтой России уже третий год.

«Я около сорока лет занимаюсь пчеловодством. Сейчас держу пчел только породы Карника. Они миролюбивые, не агрессивные, хорошо зимуют и очень трудолюбивые. Скоро будет первый медосбор. Каждый раз, когда заказываю доставку пчел, немного волнуюсь. Но все проходит благополучно. Пчелы хорошо переносят дорогу», - рассказал Борис Табункин.

Отметим, Почта России доставляет почтовые отправления с пчелами в теплое время года: с мая по август. В прошлом году южноуральцы получили около трех десятков таких посылок.