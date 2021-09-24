24.09.2021
В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика
24.09.2021
ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам
24.09.2021
В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи
24.09.2021
ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани
24.09.2021
Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате
24.09.2021
Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию
В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
17.09.2021
При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
16.09.2021
Задержан магнитогорец, призывавший вредить полицейским
10.09.2021
Сотрудница полиции из Сосновского района, задержанная при получении взятки, может попрощаться с погонами
06.08.2021
ФСБ помогла «вычислить» приверженца террористической организации
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021