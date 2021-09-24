В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому

В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней разведки Владимиру Завершинскому – уроженцу Чесменского района, ушедшему из жизни 23 сентября 2019-го года в возрасте 69-ти лет.

Мероприятие в дату смерти Владимира Ивановича прошло с участием представителей СВР России, сотрудников региональных управления ФСБ и МВД и пограничников Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, организаторы провели экскурсии по историко-краеведческому музею имени Беликова, выставке «Человек. Гражданин. Патриот». Также участники события побывали у памятника павшим и у Чесменской колонны и посетили среднюю школу имени Завершинского в Тарутино.

По случаю открытия памятника генерал-полковнику СВР состоялись показательные выступленияюнармейцев и казачьего военно-патриотического клуба, а также награждение участников первого открытого турнира по городошному спорту памяти Завершинского.

В Тарутинской школе учащиеся 11-х классов и педагоги продемонстрировали гостям литературу и учебные пособия, которые Владимир Иванович передал их учебному заведению. Старшеклассники с интересом задавали вопросы представителям СВР о биографии Завершинского, его работе, семье, коллегах.

СПРАВКА

Генерал-полковник СВР России Владимир Завершинский (с 2000 по 2008 год – первый заместитель директора СВР России, с 2008 по 2013 год – помощник секретаря Совета безопасности Российской Федерации) – уроженец Чесменского района Челябинской области.

Является инициатором создания и автором многотомного издания «Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской Империи».

За вклад в развитие истории Челябинской области награжден народной премией Фонда Олега Митяева «Светлое прошлое».