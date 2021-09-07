В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки

В Челябинске в воскресенье, 12 сентября, в парке имени Гагарина состоится фестиваль «В ритме рока», посвященный 285-летию города.

Как отмечают в управлении культуры, рок-группы Южного Урала и гости фестиваля начнут свои выступления на главной сцене парка с часу дня.

В 19 часов гости события смогут насладиться выступлением симфонического оркестры, который исполнит самые известные и популярные рок-композиции. Сюрпризом вечера станет совместный номер оркестра и челябинской рок-группы.

Во время всего фестиваля в парке имени Гагарина будет работать фуд-корт, а также точки с мерчем групп и рок-атрибутикой.

Развлекательные и игровые площадки будут ждать как взрослых, так и детей.

Гости фестиваля смогут поиграть в настольные игры, попробовать себя в качестве мастера песочной живописи, сфотографироваться у тематической фотозоны и разукрасить большую рок-раскраску.

Также челябинцы и гости города смогут полюбоваться выставкой мотоциклов от мотоклуба «Ночные волки».