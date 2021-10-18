В ЧОКБ провели сразу восемь уникальных операций на мозге

Сразу восемь южноуральцев со сложнейшими патологиями мозга прооперированы в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) всего за два дня. В рамках нейрохирургического мастер-класса проведены высокотехнологичные вмешательства по лечению аневризм сосудов головного мозга и сосудистых мальформаций.

Как сообщает пресс-служба ЧОКБ, один из лучших российских специалистов в этой области Виталий Киселев прилетел в ЧОКБ по приглашению главного нейрохирурга минздрава Челябинской области, заведующего отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергея Пашнина, чтобы совместно прооперировать самых сложных, с клинической точки зрения, пациентов.

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«Не бывает в природе двух одинаковых людей. Все разные. Поэтому у каждой операции есть свои нюансы-расположение патологии, размеры, анамнез пациента. В таких случаях, особенно если нужно действовать быстро и моментально принимать решения, две головы намного лучше, чем одна. Мы очень рады, что Виталий Сергеевич откликается на наши приглашения и находит в своем плотном графике время для участия в спасении жителей Челябинской области», - благодарен Сергей Пашнин, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ.

Решение приглашать специалистов с мировым именем для помощи южноуральцам администрация ЧОКБ приняла по двум причинам. Первая - чтобы во время пандемии не отправлять людей на лечение в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. Аневризма (аномальное выпячивание стенки сосуда) опасна тем, что может лопнуть в любой момент и сосудистая катастрофа закончится инсультом или инфарктом головного мозга. А мальформация (врожденный сосудистый клубок в головном мозге) часто сопровождается сильными головными болями и путешествие в таком состоянии пациенту тяжело переносить. Во-вторых - во время совместной практической работы специалисты такого уровня перенимают опыт и постоянно повышают квалификацию.

«Мы постоянно учимся друг у друга чему-то новому. Потому что опыт у каждого свой и случаев интересных и сложных хватает. В ЧОКБ я всегда приезжаю с удовольствием. Потому что здесь очень комфортно работается-есть все необходимое. Оборудование вполне сопоставимо от операционных в заграничных клиниках. Всегда есть расходные материалы для самых сложных операций. А главное-здесь очень хороший высококвалифицированный коллектив-и операционная бригада, и анестезиологическая служба на уровне», - отметил Виталий Киселев, врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии (Новосибирск).

Все операции проведены в ангиографическом оперблоке эндоваскулярно (внутри сосудов) при помощи специализированного ангиографа и внутрисосудистого навигатора. Операция выполняется через прокол в бедренной артерии, куда вводится специальный тонкий стент, с помощью которого хирурги закрывают стенки сосуда изнутри при аневризме, или склеивают между сосбой проблемные сосуды, чтобы восстановить кровоток при мальформации. В течение двух дней врачи почти не выходили из операционной. Все пациенты через несколько дней будут выписаны для амбулаторного наблюдения по месту жительства.

СПРАВКА

Виталий Киселев в 2001 году окончил Санкт-Петербургскую Государственную Педиатрическую Медицинскую Академию. После окончания интернатуры по специальности «Хирургия» с 2002 года по 2004 год обучался в ординатуре в ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова» г. Санкт-Петербург по специальности «Нейрохирургия». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Открытые и внутрисосудистые вмешательства на церебральных аневризмах». С 2004 года по 2010 год работал врачом-нейрохирургом в отделении хирургии сосудов мозга ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова» г. Санкт-Петербург. С 2010 года по 2014 год был переведен на должность заведующего отделением хирургии сосудов мозга. Научные интересы: эндоваскулярное лечение больных с цереброваскулярной патологией.