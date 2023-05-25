В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина

В челябинском поселке Чурилово этим летом отремонтируют проблемный перекресток на пересечении улиц 1-я Эльтонская и Самохина.

Соответствующая закупка размещена 23 мая. Потенциальные исполнители муниципального контракта начальной стоимостью два миллиона 667 тысяч рублей могут подавать заявки на участие в аукционе до 31 мая. Заказчик – комитет дорожного хозяйства Челябинска, финансирование работ – городской бюджет.

Подрядная организация, которая получит контракт, должна будет выполнить все работы до 20 августа, а именно уложить на проезжей части нижний и верхние слои дорожного покрытия, установить бетонные бортовые камни, укрепить обочину, осуществить устройство покрытия на пешеходных дорожках и посадочной площадке, установить на вышеназванном участке четыре дорожных знака на металлической стойке, нанести дорожную разметку термопластиком и смонтировать автопавильон.