В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»

Выставка «Южный Урал – кузница Победы», посвященная трудовому вкладу южноуральцев в Победу в Великой Отечественной войне, открылась в День героев Танкограда, шестого октября, в Законодательном Собрании Челябинской области.

Эта памятная дата была учреждена Законодательным Собранием восемь лет назад - в 2016 году - в целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.

В ЗСО уточнили, шестого октября 1941 года началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. В этот же день приказом наркома танковой промышленности СССР Челябинский тракторный завод имени И.В. Сталина переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.

«В годы Великой Отечественной войны Челябинская область внесла большой вклад в приближение Победы. Южноуральцы в кратчайшие сроки превратили Урал в опорный край державы, наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Данная экспозиция показывает нам историю нашего региона времен войны, работу промышленных предприятий и жизнь горожан», - отметила заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике Елена Тарасова.

В экспозиции представлены 24 фотографии из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск Московской области). Уникальные снимки рассказывают о повседневной жизни южноуральцев в суровые военные годы и повествуют о трудовом героизме. Все фотографии описаны вплоть до фамилий передовиков, это придает им особую историческую ценность.

Как отметил заведующий отделом публикации документов Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) Александр Лымарев, большинство фотографий постановочные, но они полностью передают атмосферу военного времени. На одном из планшетов стахановка химзавода М. Любушкина наполняет ампулы камфорным маслом, на другом – звено Бердюгиной за посадкой капусты в колхозе «Красная звезда» Сосновского района, на третьем – молодой стахановец Кировского завода Н. Павлов обрабатывает катки для танков и т.д.