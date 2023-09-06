06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
25.08.2023
В Копейске ко Дню города увеличили скорость мобильного интернета
03.08.2023
На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей
05.04.2023
Челябинск уже начал поиск оформителя автомобильных мостов ко Дню города
12.09.2022
День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023