В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»

В день города, девятого сентября, жители и гости Челябинска смогут прокатиться на знаменитом «Икарусе».

Легендарная «гармошка» («Ikarus Z80») подготовлена специально к 287-летию южноуральской столицы, отмечают в пресс-службе мэрии.

С 11 до 17 часов автобус будет курсировать по маршруту «ЧМК – ЮУрГУ» (по улицам 2-я Павелецкая, 60-летия Октября, Румянцева, Обухова, Черкасская, Свердловский тракт, Свердловский проспект, проспект Ленина).

Проезд в праздничном «Икарусе» для всех пассажиров будет бесплатным.