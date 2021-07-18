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Кыштым
РМК
КМЭЗ
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18.07.2021 15:51

В День металлурга Алексей Текслер посетил Кыштым

В день металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля и в 2021 году приходится на 18 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в Кыштым, где побывал на градообразующем предприятии - медеэлектролитном заводе (входит в группу «Русская медная компания») и ряд социальных объектов.

На КМЭЗ глава региона осмотрел цех медной электролитической фольги – это новое высокотехнологичное производство, единственное в России, где выпускают тончайшую двустороннюю фольгу.

«Мы с вами побывали на строительстве современного электролизного цеха, и этот цех после его запуска через несколько месяцев будет лучшим и самым эффективным в мире среди всех аналогичных производств. Поэтому, конечно, я высоко оцениваю тот вклад, который сегодня делает РМК в развитие предприятия», - отметил Алексей Текслер. Медная электролитическая фольга востребована в высокотехнологичных отраслях: производстве телекоммуникационного оборудования, литий-ионных аккумуляторов, аккумуляторов для электрокаров и гибридного транспорта и др.

Мощность нового цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники, а также поставлять фольгу за рубеж.

«Здесь работают 1200 человек, каждый год происходит модернизация, регулярно создаются высокопроизводительные рабочие места. Я очень рад, что такая динамика развития у предприятия, и поддерживаю это».

Губернатора поздравил всех сотрудников Кыштымского медеэлектролитного завода с профессиональным праздником и пожелал трудовых успехов, здоровья и счастья.

Затем Алексей Текслер побывал на участке под строительство ФОКа. Новый спортивный объект площадью две тысячи квадратных метров строится в микрорайоне Нижний Кыштым рядом с КМЭЗ. Его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

В ФОКе можно будет заниматься волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием жители города.

Кроме того, Алексей Текслер проконтролировал ход реконструкции гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища на реке Кыштымка. Капитальный ремонт проходит в два этапа. В 2020 году был начат первый, есть отставание от графика.  Губернатор поручил завершить работы в срок.

В ходе визита в Кыштым Алексей Текслер проверил, идет реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Фонтан у «Белого дома».  Комплекс мероприятий по сохранению памятника будет завершен в августе этого года, в  сентябре останется провести работы по благоустройству и установке опор освещения.

По итогу визита губернатор принял решение об увеличении в два раза финансирования ремонтов дорог в Кыштыме.

В нижней части Кыштыма будет благоустроена набережная. В 2022 году начнется ремонт горбольницы и детской поликлиники.

«В целом можно сказать, что Кыштым динамично развивается, мы видели сегодня, как модернизируется градообразующее предприятие, есть радиозавод, там тоже происходят серьезные изменения. То есть промышленность, база, экономическая основа города совершенствуется, и мы подтягиваем городскую инфраструктуру, занимаемся благоустройством, социальной сферой, и эту работу продолжим», - резюмировал губернатор.

ФОТО: пресс-служба губернатора

Алексей Текслер
Кыштым
РМК
КМЭЗ
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14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн