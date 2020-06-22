В День Памяти и скорби в Челябинске возложили цветы к Вечному огню

Сегодня, 22 июня, в России один из самых памятных и трагичных дней в истории – ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война.

В День Памяти и скорби губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огнь» на Аллее Славы в Челябинске.

После возложения глава региона прогулялся по Кировке и ознакомился с выставкой «История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945 гг.». Экспозиция подготовлена Объединенным государственным архивом Челябинской области к 75-летию Великой Победы.

Традиционно уже несколько лет подряд в ночь на 22 июня у памятника Добровольцам-танкистам зажигались сотни свечей. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации акция «Свеча Памяти» состоится в онлайн-формате. Организаторы – поисковый отряд «Ориентир» и 36-я школа Челябинска. Поисковики и школьники представят в социальных сетях восемь коротких фильмов, в которых выражено их личное отношение к событиям Великой Отечественной войны и к поколению победителей.

В среду, 24 июня, в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина откроется фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы областным архивом в рамках сотрудничества с ЦПКиО.

На 12 стендах представлены фотографии детей и подростков, заступивших на рабочие места вместо ушедших на фронт отцов и старших братьев.

В годы Великой Отечественной Челябинская область ковала оружие Победы. Было сформировано более сорока воинских частей. С 1941 по 1945 годы с областных призывных пунктов и военкоматов на фронт было отправлено свыше 1 миллиона человек, почти каждый четвертый из них погиб.

На территории Южного Урала было развернуто более 100 госпиталей, где лечились свыше 200 тысяч раненых солдат и офицеров.