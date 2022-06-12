В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам

В День России губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно вручил паспорта юным южноуральцам. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!». Свои первые паспорта из рук главы региона получили 20 лучших школьников области. Это 14-летние ребята, имеющие достижения в учебе, науке, спорте и общественной жизни.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем России. В этот праздник мы по традиции вручаем паспорта нашей молодежи. У нас великая страна с великой историей, которой мы, безусловно, гордимся, с замечательными людьми. Вы – будущее нашей страны. Уверен, что каждый из вас найдет свое призвание в жизни, добьется успехов. Вы молоды, не бойтесь делать выбор, не бойтесь ошибаться, такое тоже случается. Паспорта, которые вы сегодня получите, подчеркивают эту неразрывную связь между вами, как полноправными гражданами, и нашей великой Родиной, Россией», – поздравил ребят Алексей Текслер.

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Также в церемонии приняла участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селивёрстова.

В этом году акции «Мы – граждане России!» исполнилось 20 лет. Её цель – повышение значения понятия «гражданин России» в сознании подростков, впервые получающих паспорт граждан РФ. Торжественное вручение паспортов всегда проходит в честь знаменательных дат: Дня России, Дня Конституции Российской Федерации.