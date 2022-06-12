12.06.2022
В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
12.06.2022
В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции
12.06.2022
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
12.06.2022
Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
12.06.2022
Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
10.06.2022
Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022