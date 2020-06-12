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В День России Владимир Путин вручил золотую медаль «Герой труда России» оператору ММК Александру Моторину

Общество
Сегодня, 19:16

Сегодня, 12 мая, в День России на торжественной церемонии в Москве после поднятия Государственного флага Российской Федерации президент страны Владимир Путин вручил золотые медали «Герой труда Российской Федерации» самым достойным представителям различных профессий – актеру, врачу, авиастроителю и металлургу. Среди награжденных потомственный металлург, оператор поста управления стана горячей прокатки ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин.

В своем вступительном слове Владимир Путин, в частности, отметил: «Яркие трудовые победы и достижения Александра Евгеньевича Моторина, металлурга с поистине бесценным профессиональным опытом, неразрывно связаны с прославленной Магниткой. Историю этого индустриального гиганта писали именно такие специалисты: грамотные, увлечённые, настоящие мастера».

Александр Моторин в ответном слове после вручения награды, обращаясь к президенту и ко всем участникам церемонии, сказал: «Большое спасибо за эту высокую награду. Очень важно, что это оценка не только моего труда. Это достижение всего трудового коллектива Магнитогорского металлургического комбината, всех трудящихся легендарной Магнитки. Я поздравляю всех ветеранов с Великой Победой. Не последнюю роль в этой победе сыграла Магнитка. Ведь каждый третий снаряд, броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Магнитогорск был, есть и остается сердцем нашей страны. Будьте уверены, что металлурги Магнитогорска сделают все для процветания нашей великой Родины!»

После церемонии награждения Владимир Путин пообщался с Героями России. В разговоре с Александром Моториным президент еще раз поздравил его и отметил работу Магнитогорского металлургического комбината. «Магнитка развивается, молодцы, и акционеры молодцы, и в последние годы очень приличные средства, хорошие деньги в большом объеме вкладывают в экологию, в обновление производства. Количество выбросов сократилось в разы, для людей это важно», - подчеркнул президент.

 

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Теги
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Владимир Путин
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