В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения

В день празднования 286-й годовщины Челябинска, десятого сентября, городской общественный транспорт изменит маршруты движения, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением концерта на Театральной площади с 16 часов 30 минут троллейбус №5 пойдет маршруту: «АМЗ – площадь Революции – железнодорожный вокзал».

На время подготовки и проведения фейерверка после 19 часов троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц, маршруты №10, 14, 17, 19 начнут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов №7 и 12 будет приостановлено.

Трамваи десятого сентября будут ходить следующим образом:

№3, №20 «ЧМК – Российская – Труда – трамвайное депо №1»;

№5 «ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС»;

№6 «ЧТЗ – Труда – Российская - кольцо Ворошилова»;

№7 «ЧГРЭС – Российская – Труда – Харлова (кольцо КБС)»;

№16 «Чичерина – ЧЭМК»;

№22 «Чичерина – Горького – Чистопольская».

С 19 часов 30 минут движение трамваев до завода имени Колющенко и на медгородок будет приостановлено.

Автобусы после 19 часов будут работать по таким маршрутам:

№8 «Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева»;

№15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – ПКиО»;

№18 «Автобусный парк – Российская – проспект Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;

№71 «ЧМК - проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина».