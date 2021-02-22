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В День защитников Отечества на дорогах Челябинска нарушителей будут ловить только дамы

В День защитников Отечества на дорогах Челябинска нарушителей будут ловить только дамы

Сотрудницы ГИБДД Челябинска записали креативный ролик, в котором пообещали, что 23-го февраля они заменят своих коллег-мужчин в патрулировании дорог южноуральской столицы и в поимке нарушителей правил дорожного движения.

Дамы в погонах шутливо предложили виновникам торжества жарить шашлыки. «А мы за вас отработаем», - пообещали сотрудницы Госавтоинспекции, готовые ради сильной половины человечества на любые подвиги, в том числе отдежурить за них в праздничный день.

Ролик опубликован на официальной странице УГИБДД по Челябинской области.

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