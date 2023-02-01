01.02.2023
Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
01.02.2023
В деревне Алишева капитально отремонтируют 3,5 километра водопровода
01.02.2023
Челябинцы с уголовным прошлым жестоко избили гостя и сняли «процесс» на его же телефон
01.02.2023
ЮУрГГПУ готовится к акции «Поздравь защитника Отечества»
01.02.2023
Дети со станции в Брединском районе добирались в детсад через железнодорожные пути
01.02.2023
Аграрии Челябинской области начнут получать первые в 2023 году субсидии уже в феврале
В деревне Алишева капитально отремонтируют 3,5 километра водопровода
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023