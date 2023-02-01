В деревне Алишева капитально отремонтируют 3,5 километра водопровода

В деревне Алишева Сосновского района (Челябинская область) в 2023 году будет проведен капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения.

В настоящее время администрация Алишевского сельского поселения ищет исполнителя контракта по капремонту объекта. Закупка размещена 31 января, прием заявок ведется до восьмого февраля. Подрядчик будет определен десятого февраля. Начальная (максимальная) цена аукциона – 15 миллионов 224 тысячи рублей.

В техническом задании указано, что ремонтные работы должны стартовать в середине апреля текущего года, а завершиться – не позднее 31 октября 2023-го. Гарантийный срок устанавливается на период не менее 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Отметим, проект капитального ремонта сетей наружного водоснабжения деревни Алишева (протяженность - три тысячи 550 погонных метров) выполняло ООО «Южно-Уральский Электросетьпроект».