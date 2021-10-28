В детских садах Челябинска подняли родительскую плату

В детских садиках Челябинска подняли родительскую плату. Она выросла почти на двести рублей. В управлении образования города это объяснили повышением цен на продукты питания.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления образования Челябинска Екатерина Самарина, питание детей в детском саду оплачивается из двух источников: городского бюджета и кармана родителей. С октября текущего года бюджетная составляющая увеличена на 33%, стоимость родительской платы возросла на 12%.

«Распоряжением администрации города Челябинска установлено, что с первого октября 2021 года размер родительской платы за детский сад составляет 2130 рублей в группах полного дня пребывания, 2350 рублей – в группах круглосуточного пребывания, 1100 рублей – в группах кратковременного пребывания (от трех до пяти часов в день). Данное решение принято в связи с повышением цен на продукты и необходимостью выполнения натуральных норм детского питания. Отметим, последнее повышение размера родительской платы производилось в 2017 году», - сказала Екатерина Самарина.

Как отметили в Челябинскстате, индекс потребительских цен в сентябре 2021 года по отношению к декабрю 2020 года составил 104,4%, в том числе на продовольственные товары – 104,3%, непродовольственные товары – 105,4%, услуги – 103,4%.

Больше всего дорожают говядина, рыба, яйца, картофель и гречка.