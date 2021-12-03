В детский сад без очереди: челябинская мэрия поставила недетские цели

В Челябинске очередь в детские сады уйдёт в прошлое. Обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования власти намерены уже в начале 2022 года. Об этом рассказала глава города Наталья Котова в ходе инспекционного объезда строящихся детских учреждений.

Судя по ударным темпам строительства, такая амбициозная цель кажется вполне достижимой. Так, к концу декабря в Челябинске должны построить четыре новых детских сада, ещё четыре выкупить у частных застройщиков. А в планах на следующий год – охватить детскими садами новые микрорайоны: Краснопольскую площадку, «Чурилово», «Академ Риверсайд», «Ньютон» и «Парковый-2».

По словам Натальи Котовой, сейчас места в детском саду ожидают 13 тысяч детей, но в мае (когда дошколята из старших групп перейдут в школы) почти всех этих ребят распределят по дошкольным учреждениям. И если говорить об актуальной очереди, то это всего 1072 места, что несравнимо с показателями десятилетней давности.

«Несколько лет назад очередь в это время была 34-40 тысяч. За десять лет нам удалось построить 49 детских садов, четыре были переданы от других подведомственных организаций и шесть детских садов мы капитально отремонтировали. Получается у нас 59 детских садов на сегодня, и в этом году мы планируем четыре построить, четыре выкупить и ещё одно здание у нас есть в запасе. Мы считаем, что работа в этом направлении проделана огромнейшая», - резюмировала Наталья Котова.

Первым из возведённых объектов откроет двери детский сад на улице Гранитной в Ленинском районе. Здесь готовы принять малышей сразу после новогодних каникул. Сейчас идёт активное комплектование групп, в том числе ясельных - от одного года. Учреждение является структурным подразделением детского сада №448, который имеет большой опыт работы с особыми детьми. Поэтому именно здесь, помимо групп общей направленности, будут действовать группы для детей с аллергией, аутизмом, задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи.

По словам заведующей Юлии Федоровой, о востребованности специализированных групп говорит интерес со стороны родителей. Так, например, практически полностью уже укомплектована группа для детей с расстройством аутистического спектра.

«Это дети, которые находились на домашнем обучении. Для таких ребят необходимы особые условия: меньшее количество детей в группах, соответствующие условия развивающей среды, определённые методические подходы. И именно для них мы открываем такую группу», - пояснила руководитель учреждения.

Начать новый год в стенах нового детского сада смогут и дошколята «Паркового». Учреждение на улице Бейвеля будет иметь и коррекционный сектор, и группы оздоровительной направленности.

Как отметила начальник комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье, доступность будет заключаться не только в наличии детсадов, но и в предоставленной родителям возможности выбирать наиболее подходящие для своего ребёнка условия.

«Безусловно, мы примем всех детей. Вопрос будет стоять у родителей, а в какие детские сады они захотят. Потому что каждый родитель выбирает для своего ребенка: кто-то ближе к дому, кто-то с какими-то определенными условиями, кто-то коррекционную сеть, кто-то оздоровительную сеть», - сказала Светлана Портье.

Напомним, что согласно поручению президента России Владимира Путина региональные власти должны обеспечить полную доступность детсадов для детей в возрасте до трех лет до конца 2023 года. В Челябинске эту задачу выполнили в Металлургическом районе. По словам Светланы Портье, там на сегодняшний день очереди фактически нет. Более того, в Металлургическом районе стали открываться группы для малышей и с года, и даже для детей более младшего возраста.

На подходе - Центральный и Советский районы, отметила представитель мэрии. Форсировать возведение детсадов предстоит там, где идёт активная застройка - в Курчатовском и Калининском районах.