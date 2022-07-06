В детском саду Юрюзани воспитательница заставила малышей чистить ершиком унитазы и стирать «сопливчики»

В детском саду N7 «Петушок» Юрюзани (Катав-Ивановский район, Челябинская область) воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Заведующая детского сада заявила, что это все ложь.

К депутату Законодательного собрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой обратилась за помощью мама одной из девочек, которую воспитатель заставила чистить унитазы.

«Мамы девочек о произошедшем узнали от родителей других детей. Девочки в детский сад сейчас не ходят. Считаю, что если у педагога не хватает самообладания, знаний по организации воспитательного процесса в дошкольном учреждении, то надо менять работу. Когда родители обратились к заведующей с жалобой, то в ответ Елена Петровна Сырцева предложила родителям подобрать другой детский сад для своих детей», - сказала Ольга Мухометьярова.

Агентству «Урал-пресс-информ» заведующая детского сада прокомментировала ситуацию.

«Все это ложь. У родителей с воспитателем конфликт. Больше я ничего не буду объяснять», - сказала заведующая детским садом Ольга Сырцева.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова подготовила соответствующие обращения в прокуратуру и Рособрнадзор.

«Надеюсь, что они должным образом разберутся в ситуации, обращения я к ним переадресовала», - добавила Ольга Мухометьярова.