В Екатеринбурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу на ТНТ

В Екатеринбурге во Дворце Молодежи состоялся кастинг на ни на что не похожее юмористическое шоу на ТНТ в коллаборации с компанией «АМиК» («Александр Масляков и компания»). Создатели проекта, Константин Обухов, Владимир Порубаев и Евгений Донских (продюсер от компании «АМиК) отсмотрели тридцать один коллектив, которые приехали на кастинг в Екатеринбург со всех уголков страны и ближнего зарубежья, чтобы проявить себя и в дальнейшем попасть в эфир телеканала ТНТ. Самара, Тюмень, Челябинск, Пермь, а также Казахстан – список участников был очень разнообразный. Но далеко не все услышали заветное «да». Только шесть команд попали в проект. Среди них – яркий женский коллектив «Диккенс, например» из Челябинска.

Анна Антропова, команда «Диккенс, например»:

«Мы из Челябинска, существуем уже шестой год, собрались в Челябинске, но у нас есть пара девочек из Тюмени, Москвы, Питера. Мы взяли наше лучшее выступление, приехали, отрепетировали, и всё получилось. От кастинга остались самые приятные ощущения. Сначала продюсеры шоу с нами побеседовали, атмосфера стала своя! В целом практически каждая шутка заходила, то есть мы понравились. Нам сказали, что мы молодцы.»

Еще одна команда из Челябинска отправилась во второй «виртуальный» тур кастинга – на подготовку нового видеоматериала. Это южноуральские спортсмены «Команда УралГУФК».

Сергей Пенизев, «Команда УралГУФК»

«Наша фишка в экшн-юморе, то есть мы не просто стараемся шутить, мы стараемся показывать шоу, показывать человеческий ресурс, с точки зрения спорта это трюки, это феерия очень сложных акробатических трюков, которые сочетаются с юмором. Ну и соответственно мы затрагиваем спорт. Спорта сейчас очень мало, к сожалению, и мы хотим показать зрителю, что спортсмены бывают не только спортивными, но еще и весёлыми, позитивными, талантливыми и имеют хорошее чувство самоиронии. Поэтому наши топ-темы – это как тяжело сейчас спортсменам вне спорта, что они делают вне спорта, какие таланты есть у спортсменов, то есть они могут не только бегать, они могут еще играть на скрипке, вот у нас девочка играет, они могут петь, и самое главное мы можем показать смешную сторону спортсменов. Конечно, очень хотим попасть на это шоу. Мы ж спортсмены, мы всегда идём до последнего, до победного, поэтому мы будем сейчас день и ночь работать и сделаем всё возможное, чтобы здесь оказаться» .

Продюсеры до конца не раскрывают формат нового шоу – но это точно будет нечто новое в мире юмора. На вопрос, кто был идейным вдохновителем проекта, продюсеры отвечают так:

Евгений Донских: «Так получилось, что сошлось две волны: продюсерская волна ТНТ и нашей волны, которую мы представляем от компании «АМиК». Как оказалось, обе стороны давно думали о такой коллаборации, и мы моментально пришли к объединению команд и вышли на стадию кастингов» .

Константин Обухов: «Мы все – выходцы из КВН. Просто ребята из компании «АМиК» до сих пор там, а мы ушли в смежное направление, телеканал ТНТ всегда славился юмористическим контентом. Пришло время объединиться. Но пока нащупываем «свой» формат в процессе кастингов» .

Владимир Порубаев: «Мы смотрим множество проектов как западных, так и наших отечественных, вдохновляемся всем новым и крутым, естественно создавая своё собственное хотим отличаться, но не стесняемся брать лучшее и привносить в это что-то своё. Это нормальная креативная работа в команде единомышленников, коими мы являемся» .

Новое юмористическое шоу выйдет уже этой осенью.